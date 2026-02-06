Взрывы в Кропивницком утром 6 февраля 2026 года — подробности атаки

Срочная новость

Взрывы прогремели в Кропивницком сейчас, утром в четверг, 6 февраля. В Кировоградской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Кропивницком утром 6 февраля

В 04:18 военные сообщили о движении группы БпЛА в направлении Кропивницкого.

Новость дополняется