Взрывы в Кропивницком утром 6 февраля 2026 года — подробности атаки

В Кропивницком прогремели взрывы — что известно об обстреле
Дата публикации 6 февраля 2026 05:01
Взрывы прогремели в Кропивницком сейчас, утром в четверг, 6 февраля. В Кировоградской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА, передает Новини.LIVE.
Что известно о взрывах в Кропивницком утром 6 февраля
В 04:18 военные сообщили о движении группы БпЛА в направлении Кропивницкого.
