Україна
В Кропивницком прогремели взрывы — что известно об обстреле

В Кропивницком прогремели взрывы — что известно об обстреле

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 05:01
Взрывы в Кропивницком утром 6 февраля 2026 года — подробности атаки
Срочная новость

Взрывы прогремели в Кропивницком сейчас, утром в четверг, 6 февраля. В Кировоградской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Кропивницком утром 6 февраля

В 04:18 военные сообщили о движении группы БпЛА в направлении Кропивницкого.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
