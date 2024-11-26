Вибухи в Кривому Розі вдень 26 листопада — яка небезпека

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Кривому Розі пролунали вдень 26 листопада. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Кривому Розі

Інформація про гучні вибухи у місті з'явилася близько 15:50.

Допис про вибухи в Кривому Розі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада Росія знову здійснила атаку на Україну. Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл.

Також у Дніпропетровській області знову обстріляли бригаду ДТЕК, яка проводила ремонтні роботи поблизу зони бойових дій.