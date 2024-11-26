Вибухи в Кривому Розі вдень 26 листопада — яка небезпека

У Кривому Розі пролунали сильні вибухи
Вибухи в Кривому Розі пролунали вдень 26 листопада. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Кривому Розі
Інформація про гучні вибухи у місті з'явилася близько 15:50.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада Росія знову здійснила атаку на Україну. Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл.
Також у Дніпропетровській області знову обстріляли бригаду ДТЕК, яка проводила ремонтні роботи поблизу зони бойових дій.
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