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У Кривому Розі пролунали сильні вибухи

26 листопада 2024 15:55
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Кривому Розі вдень 26 листопада — яка небезпека
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Кривому Розі пролунали вдень 26 листопада. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Інформація про гучні вибухи у місті з'явилася близько 15:50.

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Допис про вибухи в Кривому Розі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада Росія знову здійснила атаку на Україну. Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл.

Також у Дніпропетровській області знову обстріляли бригаду ДТЕК, яка проводила ремонтні роботи поблизу зони бойових дій. 

війна Кривий Ріг вибух обстріли окупанти повітряна тривога

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