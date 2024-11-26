Взрывы в Кривом Роге днем 26 ноября — какая опасность

В Кривом Роге раздались сильные взрывы
Взрывы в Кривом Роге раздались днем, 26 ноября. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Кривом Роге
Информация о громких взрывах в городе появилась около 15:50.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 26 ноября Россия снова совершила атаку на Украину. Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел.
Также в Днепропетровской области снова обстреляли бригаду ДТЭК, которая проводила ремонтные работы вблизи зоны боевых действий.
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