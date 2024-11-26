Взрывы в Кривом Роге днем 26 ноября — какая опасность

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Кривом Роге раздались днем, 26 ноября. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Кривом Роге

Информация о громких взрывах в городе появилась около 15:50.

Пост о взрывах в Кривом Роге Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Пост Воздушных сил ВСУ Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 26 ноября Россия снова совершила атаку на Украину. Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел.

Также в Днепропетровской области снова обстреляли бригаду ДТЭК, которая проводила ремонтные работы вблизи зоны боевых действий.