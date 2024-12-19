Вибухи у Кривому Розі ввечері 19 грудня — яка небезпека

У Кривому Розі чутно сильні вибухи — що відомо
Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері, 19 грудня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Кривому Розі
"У Кривому Розі чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Крім того, було зафіксовано швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.
"Ракетна атака. Можливі повторні виходи. Бережіть себе!" — наголосив він.
Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти здійснили обстріл Харківської області, застосувавши ракету "Іскандер-М".
Також вночі 19 грудня загарбники атакували Кривий Ріг та Нікопольський район. На щастя, люди не постраждали.
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