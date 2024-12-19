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У Кривому Розі чутно сильні вибухи — що відомо

19 грудня 2024 23:06
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи у Кривому Розі ввечері 19 грудня — яка небезпека
Вибух. Ілюстративне фото: novosti.dn.ua
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері, 19 грудня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Кривому Розі чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Крім того, було зафіксовано швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті. 

"Ракетна атака. Можливі повторні виходи. Бережіть себе!" — наголосив він.

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти здійснили обстріл Харківської області, застосувавши ракету "Іскандер-М".

Також вночі 19 грудня загарбники атакували Кривий Ріг та Нікопольський район. На щастя, люди не постраждали. 

війна Кривий Ріг вибух обстріли повітряна тривога

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