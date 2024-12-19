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Росія атакувала вночі Кривий Ріг і Нікопольщину — фото

19 грудня 2024 08:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
Обстріл Кривого Рогу та Нікополя 19 грудня — деталі нічної атаки
Зруйнована будівля. Фото: Дніпропетровська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

Уночі російські війська здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу та Нікопольському районі. Хоча постраждалих немає, серйозно пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Росія застосувала ракетну атаку по Кривому Рогу. Там пошкоджені дві дев'ятиповерхівки, лікарню, школу, магазин та десять автомобілів.

На місці працює штаб, мешканці міста можуть отримати будівельні матеріали для тимчасового ремонту пошкоджених вікон.

Кривий Ріг обстріл
Вибите скло у вікнах та дверях. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська атака по Нікопольщині

Ворожі обстріли зачепили й Нікопольський район, зокрема райцентр і Марганецьку громаду. Агресор застосовував важку артилерію, реактивні системи залпового вогню "Град" та безпілотники.

Унаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок, гараж, вантажівку та підприємство. На щастя, людських жертв немає.

Нікополь 19 грудня обстріл
Зруйнована будівля. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також Сергій Лисак повідомив, що підрозділи Повітряного командування "Схід" знищили три ворожі безпілотники над областю.

Нагадаємо, про атаку на Кривий Ріг стало відомо пізно ввечері 18 грудня. Тоді повідомили про перебиті центральні колектори та тролеї, виникли проблеми з електропостачанням.

Також нещодавно у Харкові російський безпілотник влучив у торговий центр.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли Нікополь Дніпропетровська ОВА

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