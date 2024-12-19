Обстріл Кривого Рогу та Нікополя 19 грудня — деталі нічної атаки

Зруйнована будівля. Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі російські війська здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу та Нікопольському районі. Хоча постраждалих немає, серйозно пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Наслідки атак Росії у Кривому Розі

Росія застосувала ракетну атаку по Кривому Рогу. Там пошкоджені дві дев'ятиповерхівки, лікарню, школу, магазин та десять автомобілів.

На місці працює штаб, мешканці міста можуть отримати будівельні матеріали для тимчасового ремонту пошкоджених вікон.

Вибите скло у вікнах та дверях. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська атака по Нікопольщині

Ворожі обстріли зачепили й Нікопольський район, зокрема райцентр і Марганецьку громаду. Агресор застосовував важку артилерію, реактивні системи залпового вогню "Град" та безпілотники.

Унаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок, гараж, вантажівку та підприємство. На щастя, людських жертв немає.

Зруйнована будівля. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також Сергій Лисак повідомив, що підрозділи Повітряного командування "Схід" знищили три ворожі безпілотники над областю.

Нагадаємо, про атаку на Кривий Ріг стало відомо пізно ввечері 18 грудня. Тоді повідомили про перебиті центральні колектори та тролеї, виникли проблеми з електропостачанням.

Також нещодавно у Харкові російський безпілотник влучив у торговий центр.