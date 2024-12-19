Обстріл Кривого Рогу та Нікополя 19 грудня — деталі нічної атаки

Росія атакувала вночі Кривий Ріг і Нікопольщину — фото
Уночі російські війська здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу та Нікопольському районі. Хоча постраждалих немає, серйозно пошкоджено інфраструктуру.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки атак Росії у Кривому Розі
Росія застосувала ракетну атаку по Кривому Рогу. Там пошкоджені дві дев'ятиповерхівки, лікарню, школу, магазин та десять автомобілів.
На місці працює штаб, мешканці міста можуть отримати будівельні матеріали для тимчасового ремонту пошкоджених вікон.
Російська атака по Нікопольщині
Ворожі обстріли зачепили й Нікопольський район, зокрема райцентр і Марганецьку громаду. Агресор застосовував важку артилерію, реактивні системи залпового вогню "Град" та безпілотники.
Унаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок, гараж, вантажівку та підприємство. На щастя, людських жертв немає.
Також Сергій Лисак повідомив, що підрозділи Повітряного командування "Схід" знищили три ворожі безпілотники над областю.
Нагадаємо, про атаку на Кривий Ріг стало відомо пізно ввечері 18 грудня. Тоді повідомили про перебиті центральні колектори та тролеї, виникли проблеми з електропостачанням.
Також нещодавно у Харкові російський безпілотник влучив у торговий центр.
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