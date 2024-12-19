Обстрел Кривого Рога и Никополя 19 декабря — детали ночной атаки

Разрушенное здание. Фото: Днепропетровская ОВА

Ночью российские войска совершили ракетную атаку по Кривому Рогу и Никопольскому району. Хотя пострадавших нет, серьезно повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Россия применила ракетную атаку по Кривому Рогу. Там повреждены две девятиэтажки, больница, школа, магазин и десять автомобилей.

На месте работает штаб, жители города могут получить строительные материалы для ремонта поврежденных окон.

Выбиты стекла в окнах и дверях. Фото: Днепропетровская ОВА

Российская атака по Никопольщине

Вражеские обстрелы затронули и Никопольский район, в том числе райцентр и Марганецкую громаду. Агрессор применял тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня "Град" и беспилотники.

В результате обстрелов повреждена инфраструктура, частный дом, гараж, грузовик и предприятие. К счастью, человеческих жертв нет.

Разрушенное здание. Фото: Днепропетровская ОВА

Также Сергей Лысак сообщил, что подразделения Воздушного командования "Восток" уничтожили три вражеских беспилотника над областью.

Напомним, об атаке на Кривой Рог стало известно поздно вечером 18 декабря. Тогда сообщили о перебитых центральных коллекторах и троллеях, возникли проблемы с электроснабжением.

Также недавно в Харькове российский беспилотник попал в торговый центр.