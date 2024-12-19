Взрывы в Кривом Роге вечером 19 декабря — какая опасность

Взрыв. Иллюстративное фото: novosti.dn.ua

Взрывы в Кривом Роге раздались вечером, 19 декабря. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Кривом Роге

"В Кривом Роге слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Кроме того, была зафиксирована скоростная цель в направлении Кривого Рога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Глава Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

"Ракетная атака. Возможны повторные выходы. Берегите себя!" — подчеркнул он.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, 19 декабря российские оккупанты совершили обстрел Харьковской области, применив ракету "Искандер-М".

Также ночью 19 декабря захватчики атаковали Кривой Рог и Никопольский район. К счастью, люди не пострадали.