Взрывы в Кривом Роге вечером 19 декабря — какая опасность

В Кривом Роге слышны сильные взрывы — что известно
Взрывы в Кривом Роге раздались вечером, 19 декабря. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Кривом Роге
"В Кривом Роге слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Кроме того, была зафиксирована скоростная цель в направлении Кривого Рога.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Глава Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.
"Ракетная атака. Возможны повторные выходы. Берегите себя!" — подчеркнул он.
Напомним, 19 декабря российские оккупанты совершили обстрел Харьковской области, применив ракету "Искандер-М".
Также ночью 19 декабря захватчики атаковали Кривой Рог и Никопольский район. К счастью, люди не пострадали.
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