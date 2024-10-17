Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу — яка небезпека arrow

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

17 жовтня 2024 01:57
Чекарьова Марія - редактор
Чому вночі 17 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та багатьох областях
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, уночі в четвер, 17 жовтня. Також на карті повітряних тривог зараз червоні 16 областей: Київська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська та Чернігівська.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

Читайте також:
Атака "Шахедів" уночі 17 жовтня
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу вночі 17 жовтня

Повітряна тривога вночі 17 жовтня
Повітряна тривога станом на 01:57 17 жовтня

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 01:53. Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" зазначив, що один "Шахед" підлітає до Києва з боку Борисполя, та попередив, що може бути гучно.

Атака БпЛА на Київ уночі 17 жовтня
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Також про ударний БпЛА в напрямку столиці повідомили Повітряні Сили ЗС України. Крім Києва, станом на 01:47 "Шахеди" фіксували:

  • на півночі Житомирської області та в Київській області курсом на захід;
  • у Миколаївській та Одеській областях у північно-західному напрямку;
  • у Кіровоградській області західним курсом;
  • на півдні Полтавської області в північно-західному напрямку;
  • з Черкаської області в бік Київської області;
  • у Рівненській області в західному напрямку;
  • на півдні Житомирської області курсом на захід.

Нагадаємо, вночі в четвер, 17 жовтня, у передмісті Києва прогриміли вибухи. Повітряної тривоги у столиці тоді не було, однак військові попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Київської області.

Цієї ж ночі було чутно вибухи в Одесі. За інформацією речника УДА "Південь" Сергія Братчука, в місті тривала бойова робота ППО. Перед цим Повітряні Сили ЗС України попереджали, що "Шахед" з акваторії Чорного моря летить у напрямку Одеської області.

Київ безпілотники повітряна тривога війна в Україні Шахед

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:05 У Києві чути вибухи — Росія атакує столицю безпілотниками

01:57 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

01:32 Житель Кіровоградської області 30 разів передавав дані ворогу — що вирішив суд

01:30 У ТЦК пояснили, чому відбуваються перевірки на концертах та до чого готуватись

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

01:14 В Одесі чути вибухи — місто атакують дрони

00:45 Боєць 3ОШбр після ампутації руки підкорив гору Казбек

00:30 Адмінзатримання ТЦК — як його оскаржити

00:26 У передмісті Києві пролунали вибухи — що відомо

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

02:05 У Києві чути вибухи — Росія атакує столицю безпілотниками

01:57 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

01:32 Житель Кіровоградської області 30 разів передавав дані ворогу — що вирішив суд

01:30 У ТЦК пояснили, чому відбуваються перевірки на концертах та до чого готуватись

01:14 В Одесі чути вибухи — місто атакують дрони

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

00:45 Боєць 3ОШбр після ампутації руки підкорив гору Казбек

00:30 Адмінзатримання ТЦК — як його оскаржити

00:26 У передмісті Києві пролунали вибухи — що відомо

00:01 На Чернігівщині трапилася смертельна ДТП — серед загиблих є діти

16 жовтня 2024

23:53 Переселенець із Донеччини відмовився долучатися до війська — що вирішив суд

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують