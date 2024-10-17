Чому вночі 17 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та багатьох областях

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, уночі в четвер, 17 жовтня. Також на карті повітряних тривог зараз червоні 16 областей: Київська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська та Чернігівська.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу вночі 17 жовтня

Повітряна тривога станом на 01:57 17 жовтня

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 01:53. Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" зазначив, що один "Шахед" підлітає до Києва з боку Борисполя, та попередив, що може бути гучно.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Також про ударний БпЛА в напрямку столиці повідомили Повітряні Сили ЗС України. Крім Києва, станом на 01:47 "Шахеди" фіксували:

на півночі Житомирської області та в Київській області курсом на захід;

у Миколаївській та Одеській областях у північно-західному напрямку;

у Кіровоградській області західним курсом;

на півдні Полтавської області в північно-західному напрямку;

з Черкаської області в бік Київської області;

у Рівненській області в західному напрямку;

на півдні Житомирської області курсом на захід.

Нагадаємо, вночі в четвер, 17 жовтня, у передмісті Києва прогриміли вибухи. Повітряної тривоги у столиці тоді не було, однак військові попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Київської області.

Цієї ж ночі було чутно вибухи в Одесі. За інформацією речника УДА "Південь" Сергія Братчука, в місті тривала бойова робота ППО. Перед цим Повітряні Сили ЗС України попереджали, що "Шахед" з акваторії Чорного моря летить у напрямку Одеської області.