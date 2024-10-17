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У передмісті Києві пролунали вибухи — що відомо

17 жовтня 2024 00:26
Чекарьова Марія - редактор
Нічні вибухи в передмісті Києва 17 жовтня — що відомо про обстріл
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: УНІАН
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи прогриміли в передмісті Києва зараз, уночі в четвер, 17 жовтня. У Київській області триває повітряна тривога, а от у столиці її поки що не оголошували.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Київської області.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи у передмісті Києва вночі 17 жовтня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили ще о 19:41 16 жовтня. Станом на 00:07 17 жовтня БпЛА на півночі Київської області летіли на захід, ударні безпілотники з Чернігівської області тримали курс на Київську область. Також у Київській області фіксували "Шахеди", які прямували на Бориспільській район.

Станом на 00:26 повітряна тривога, крім Київської області, триває ще в десятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська й Донецька області.

Повітряна тривога вночі 17 жовтня
Карта повітряних тривог станом на 00:26 17 жовтня

 

Нагадаємо, увечері 16 жовтня в Київській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В ОВА повідомили про перебування в повітряному просторі регіону ворожих БпЛА та роботу ППО.

Цього ж вечора було чутно вибухи в Харкові. За інформацією місцевих ЗМІ, він, імовірно, пролунав за межами міста.

Київ вибух безпілотники Київська область повітряна тривога Шахед

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