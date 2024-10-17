Почему ночью 17 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и во многих областях

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Воздушную тревогу объявили в Киеве сейчас, ночью в четверг, 17 октября. Также на карте воздушных тревог красные 16 областей: Киевская, Ровенская, Житомирская, Хмельницкая, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская и Черниговская.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

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