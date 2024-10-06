Вечірня повітряна тривога в Києві 6 жовтня — в якій небезпеці опинилася столиця

У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека
Повітряну тривогу оголосили зараз, пізно ввечері в неділю, 6 жовтня, у Києві. Також повітряна тривога триває в Київській області.
У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
Що відомо про повітряну тривогу в Києві пізно ввечері 6 жовтня
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:10, а в Київській області вона триває з 22:04.
Станом на 22:50, за даними Повітряних Сил ЗС України, декілька груп БпЛА з Чернігівської області летіли в напрямку Київської області.
Станом на 23:15 повітряна тривога, крім Києва, триває в дев'ятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.
Оновлено: О 23:16 начальник КМВА Сергій Попко попередив про загрозу ударних безпілотників для столиці та закликав громадян прямувати до укриттів.
О 23:19 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що до Києва із заходу наближається БпЛА.
Нагадаємо, увечері в неділю, 6 жовтня, пролунали вибухи в Сумах. У міськраді повідомили, що під ворожим ударом, імовірно, опинилася житлова будівля. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 6 жовтня росіяни завдали ударів дронами та балістикою по Одесі та Одеській області. Унаслідок цієї атаки зазнали пошкоджень складські будівлі, автомобілі, газопровід, суховантажне цивільне судно. Постраждав 59-річний чоловік — охоронець одного зі складських приміщень. Наразі він у важкому стані перебуває в лікарні.
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