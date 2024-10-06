Вечірня повітряна тривога в Києві 6 жовтня — в якій небезпеці опинилася столиця

Ударний БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Повітряну тривогу оголосили зараз, пізно ввечері в неділю, 6 жовтня, у Києві. Також повітряна тривога триває в Київській області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу в Києві пізно ввечері 6 жовтня

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:10, а в Київській області вона триває з 22:04.

Станом на 22:50, за даними Повітряних Сил ЗС України, декілька груп БпЛА з Чернігівської області летіли в напрямку Київської області.

Станом на 23:15 повітряна тривога, крім Києва, триває в дев'ятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Карта повітряних тривог станом на 23:15 6 жовтня

Оновлено: О 23:16 начальник КМВА Сергій Попко попередив про загрозу ударних безпілотників для столиці та закликав громадян прямувати до укриттів.

Скриншот повідомлення КМВА

О 23:19 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що до Києва із заходу наближається БпЛА.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, увечері в неділю, 6 жовтня, пролунали вибухи в Сумах. У міськраді повідомили, що під ворожим ударом, імовірно, опинилася житлова будівля. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 6 жовтня росіяни завдали ударів дронами та балістикою по Одесі та Одеській області. Унаслідок цієї атаки зазнали пошкоджень складські будівлі, автомобілі, газопровід, суховантажне цивільне судно. Постраждав 59-річний чоловік — охоронець одного зі складських приміщень. Наразі він у важкому стані перебуває в лікарні.