Вечерняя воздушная тревога в Киеве 6 октября — в какой опасности оказалась столица

Ударный БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Воздушную тревогу объявили сейчас, поздно вечером в воскресенье, 6 октября, в Киеве. Также воздушная тревога продолжается в Киевской области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о воздушной тревоге в Киеве поздно вечером 6 октября

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 23:10, а в Киевской области она продолжается с 22:04.

По состоянию на 22:50, по данным Воздушных Сил ВС Украины, несколько групп БпЛА из Черниговской области летели в направлении Киевской области.

По состоянию на 23:15, воздушная тревога, кроме Киева, продолжается в девяти областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Житомирская, Черкасская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:15 6 октября

Обновлено: В 23:16 начальник КГВА Сергей Попко предупредил об угрозе ударных беспилотников для столицы и призвал граждан направляться в укрытия.

Скриншот сообщения КГВА

В 23:19 Воздушные Силы ВС Украины отметили, что к Киеву с запада приближается БпЛА.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, вечером в воскресенье, 6 октября, раздались взрывы в Сумах. В горсовете сообщили, что под вражеским ударом, вероятно, оказалось жилое здание. На данный момент продолжается ликвидация последствий обстрела.

Также мы сообщали, что в ночь на 6 октября россияне нанесли удары дронами и баллистикой по Одессе и Одесской области. В результате этой атаки получили повреждения складские здания, автомобили, газопровод, сухогрузное гражданское судно. Пострадал 59-летний мужчина — охранник одного из складских помещений. На данный момент он в тяжелом состоянии находится в больнице.