Вибухи у Полтаві та Хмельницькому зранку 1 лютого — яка загроза

У Хмельницькому та Полтаві знову лунають вибухи
Вибухи у Полтаві та Хмельницькому пролунали зранку, 1 лютого. Повітряну тривогу оголошено по всій території України.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Полтаві та Хмельницькому
Інформація про вибухи зʼявилася близько 07:45.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі ударні безпілотники на Старокостянтинів із північного сходу. Крім того, було зафіксовано ракету на Полтаву.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ворог атакував Харків 1 лютого. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежу в Холодногірському районі.
Також окупанти обстріляли Полтавщину. Відомо про пошкодження енергетичної інфраструктури.
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