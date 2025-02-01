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У Хмельницькому та Полтаві знову лунають вибухи

1 лютого 2025 07:49
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи у Полтаві та Хмельницькому зранку 1 лютого — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у Полтаві та Хмельницькому пролунали зранку, 1 лютого. Повітряну тривогу оголошено по всій території України.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Інформація про вибухи зʼявилася близько 07:45.

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Допис про вибухи. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі ударні безпілотники на Старокостянтинів із північного сходу. Крім того, було зафіксовано ракету на Полтаву.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог зранку 1 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ворог атакував Харків 1 лютого. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежу в Холодногірському районі.

Також окупанти обстріляли Полтавщину. Відомо про пошкодження енергетичної інфраструктури.

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