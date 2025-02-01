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В Хмельницком и Полтаве снова раздаются взрывы

1 февраля 2025 07:49
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Полтаве и Хмельницком утром 1 февраля — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Полтаве и Хмельницком прогремели утром 1 февраля. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о взрывах появилась около 07:45.

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Пост о взрывах. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских ударных беспилотниках на Староконстантинов с северо-востока. Кроме того, была зафиксирована ракета на Полтаву.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог зранку 1 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, враг атаковал Харьков 1 февраля. В результате обстрела зафиксирован пожар в Холодногорском районе.

Также оккупанты обстреляли Полтавскую область. Известно о повреждении энергетической инфраструктуры.

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