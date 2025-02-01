Взрывы в Полтаве и Хмельницком утром 1 февраля — какая угроза

В Хмельницком и Полтаве снова раздаются взрывы
Взрывы в Полтаве и Хмельницком прогремели утром 1 февраля. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Полтаве и Хмельницком
Информация о взрывах появилась около 07:45.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских ударных беспилотниках на Староконстантинов с северо-востока. Кроме того, была зафиксирована ракета на Полтаву.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, враг атаковал Харьков 1 февраля. В результате обстрела зафиксирован пожар в Холодногорском районе.
Также оккупанты обстреляли Полтавскую область. Известно о повреждении энергетической инфраструктуры.
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