Вибухи в Херсоні повторно пролунали ввечері 5 жовтня

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: pravda.com.ua

Вибухи в Херсоні ввечері 5 жовтня пролунали втретє за день. Повітряна тривога в місті та області не оголошена.

Про звуки вибухів в Херсоні повідомило "Суспільне Херсон".

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Вибухи в Херсоні 5 жовтня

Вибухи в Херсоні ввечері 5 жовтня пролунали близько 19:24. За даними "Суспільне Херсон", вже втретє за день у місті чутно вибухи. Аналогічні повідомлення надходили о 15:02 та 14:34.

Допис "Суспільне Херсон". Фото: скриншот

Офіційної інформації щодо обстрілів або роботи ППО немає. Повітряна тривога в регіоні на момент вибухів не була оголошена.

Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни продовжують штурми на кількох напрямках фронту. Лише впродовж доби окупанти завдали 82 авіаудари та понад 4400 обстрілів.

