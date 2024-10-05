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У Херсоні знов пролунали вибухи — що відомо

5 жовтня 2024 19:35
Галина Шподарева - редактор
Вибухи в Херсоні повторно пролунали ввечері 5 жовтня
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: pravda.com.ua
Галина Шподарева - редактор

Вибухи в Херсоні ввечері 5 жовтня пролунали втретє за день. Повітряна тривога в місті та області не оголошена. 

Про звуки вибухів в Херсоні повідомило "Суспільне Херсон". 

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Вибухи в Херсоні 5 жовтня

Вибухи в Херсоні ввечері 5 жовтня пролунали близько 19:24. За даними "Суспільне Херсон", вже втретє за день у місті чутно вибухи. Аналогічні повідомлення надходили о 15:02 та 14:34. 

В Херсоні лунають вибухи
Допис "Суспільне Херсон". Фото: скриншот

Офіційної інформації щодо обстрілів або роботи ППО немає. Повітряна тривога в регіоні на момент вибухів не була оголошена.  

повітряна тривога в Україні
Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни продовжують штурми на кількох напрямках фронту. Лише впродовж доби окупанти завдали 82 авіаудари та понад 4400 обстрілів.

Херсон вибух обстріли Херсонська область війна в Україні

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