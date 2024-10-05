Взрывы в Херсоне прозвучали вечером 5 октября

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: pravda.com.ua

Взрывы в Херсоне вечером 5 октября раздались в третий раз за день. Воздушная тревога в городе и области не объявлена.

О звуках взрывов в Херсоне сообщило "Суспільне Херсон".

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Взрывы в Херсоне 5 октября

Взрывы в Херсоне вечером 5 октября раздались около 19:24. По данным "Суспільне Херсон", уже третий день в городе слышны взрывы. Аналогичные сообщения поступали в 15:02 и 14:34.

Сообщение "Суспільне Херсон". Фото: скриншот

Официальной информации об обстрелах или работе ПВО нет. Воздушная тревога в регионе на момент взрывов не была объявлена.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате обстрелов есть разрушения, известно о погибших и пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне продолжают штурмы по нескольким направлениям фронта. Только за сутки оккупанты нанесли 82 авиаудара и более 4400 обстрелов.

