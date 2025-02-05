Повторні вибухи у Херсоні 5 лютого — повітряну тривогу не оголошували

Дим від вибухів. Ілюстративне фото:АР

Вибухи у Херсоні 5 лютого пролунали вдруге за день. Однак повітряна тривога в місті не оголошена.

Про це повідомляє Суспільне та моніторингові канали.

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Вибухи у Херсоні 5 лютого

Близько 11:40 ЗМІ та моніторингові канали повідомили про повторні вибухи у Херсоні. Від ранку 5 лютого вони лунають вже вдруге.

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Повітряні сили про загрозу не повідомляли, а повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Мапа повітряної тривоги станом на 11:53. Фото: alarm.in.ua

Нагадаємо, 5 лютого росіяни завдали авіаудару по Дружківці Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Крім того, сьогодні зранку Росія атакувала два райони Харкова безпілотниками. Є руйнування та постраждалий.