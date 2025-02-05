Повторні вибухи у Херсоні 5 лютого — повітряну тривогу не оголошували

У Херсоні вдруге за день лунають вибухи
Вибухи у Херсоні 5 лютого пролунали вдруге за день. Однак повітряна тривога в місті не оголошена.
Про це повідомляє Суспільне та моніторингові канали.
Вибухи у Херсоні 5 лютого
Близько 11:40 ЗМІ та моніторингові канали повідомили про повторні вибухи у Херсоні. Від ранку 5 лютого вони лунають вже вдруге.
Повітряні сили про загрозу не повідомляли, а повітряна тривога в регіоні не оголошена.
Нагадаємо, 5 лютого росіяни завдали авіаудару по Дружківці Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Крім того, сьогодні зранку Росія атакувала два райони Харкова безпілотниками. Є руйнування та постраждалий.
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