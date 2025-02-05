Повторные взрывы в Херсоне 5 февраля — воздушную тревогу не объявляли

Дым от взрывов. Иллюстративное фото:АР

Взрывы в Херсоне 5 февраля прогремели второй раз за день. Однако воздушная тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает Суспільне и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне 5 февраля

Около 11:40 СМИ и мониторинговые каналы сообщили о повторных взрывах в Херсоне. С утра 5 февраля они звучат уже второй раз.

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Воздушные силы об угрозе не сообщали, а воздушная тревога в регионе не объявлена.

Карта воздушной тревоги по состоянию на 11:53. Фото: alarm.in.ua

Напомним, 5 февраля россияне нанесли авиаудар по Дружковке Донецкой области. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Кроме того, сегодня утром Россия атаковала два района Харькова беспилотниками. Есть разрушения и пострадавший.