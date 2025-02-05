Повторные взрывы в Херсоне 5 февраля — воздушную тревогу не объявляли

В Херсоне второй раз за день раздаются взрывы
Взрывы в Херсоне 5 февраля прогремели второй раз за день. Однако воздушная тревога в городе не объявлена.
Об этом сообщает Суспільне и мониторинговые каналы.
Взрывы в Херсоне 5 февраля
Около 11:40 СМИ и мониторинговые каналы сообщили о повторных взрывах в Херсоне. С утра 5 февраля они звучат уже второй раз.
Воздушные силы об угрозе не сообщали, а воздушная тревога в регионе не объявлена.
Напомним, 5 февраля россияне нанесли авиаудар по Дружковке Донецкой области. Один человек погиб, еще двое получили ранения.
Кроме того, сегодня утром Россия атаковала два района Харькова беспилотниками. Есть разрушения и пострадавший.
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