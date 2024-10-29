Вибухи у Херсоні 29 жовтня — повітряна тривога не оголошена

У Херсоні пролунали вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зранку 29 жовтня. З чим вони пов'язані наразі невідомо, адже повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Вибухи у Херсоні 29 жовтня
Оновлено 08:56. У місті пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали попередили жителів Бериславського району Херсонської області про загрозу застосування БпЛА в прибережних територіях.
Сьогодні вранці у місті пролунало кілька потужних вибухів. Водночас повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
Наразі "почервоніли" лише Сумська, Харківська та Донецька області.
Водночас Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Сумщині.
Нагадаємо, 28 жовтня російські війська вдарили по житлових будинках у Херсоні. Внаслідок цього загинуло двоє людей.
Крім того, у ніч проти 29 жовтня окупанти атакували Київ "шахедами". Після падіння уламків одного з них в житловому будинку у Солом'янському районі почалася пожежа.
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