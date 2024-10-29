Вибухи у Херсоні 29 жовтня — повітряна тривога не оголошена

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Херсон.info

Вибухи у Херсоні пролунали зранку 29 жовтня. З чим вони пов'язані наразі невідомо, адже повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Вибухи у Херсоні 29 жовтня

Оновлено 08:56. У місті пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали попередили жителів Бериславського району Херсонської області про загрозу застосування БпЛА в прибережних територіях.

Скриншот допису моніторингово каналу

Сьогодні вранці у місті пролунало кілька потужних вибухів. Водночас повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Наразі "почервоніли" лише Сумська, Харківська та Донецька області.

Повітряна тривога в Україні 29 жовтня. Фото: alarmukraine

Водночас Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Сумщині.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 28 жовтня російські війська вдарили по житлових будинках у Херсоні. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

Крім того, у ніч проти 29 жовтня окупанти атакували Київ "шахедами". Після падіння уламків одного з них в житловому будинку у Солом'янському районі почалася пожежа.