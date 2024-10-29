Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Херсоні пролунали вибухи arrow

У Херсоні пролунали вибухи

29 жовтня 2024 08:43
оновлено: 08:56
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Херсоні 29 жовтня — повітряна тривога не оголошена
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Херсон.info
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Херсоні пролунали зранку 29 жовтня. З чим вони пов'язані наразі невідомо, адже повітряну тривогу  в регіоні не оголошували.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE. 

Читайте також:

Вибухи у Херсоні 29 жовтня

Оновлено 08:56. У місті пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали попередили жителів Бериславського району Херсонської області про загрозу застосування БпЛА в прибережних територіях. 

вибухи у Херсоні 29 жовтня
Скриншот допису моніторингово каналу

Сьогодні вранці у місті пролунало кілька потужних вибухів. Водночас повітряну тривогу в регіоні не оголошували. 

Наразі "почервоніли" лише Сумська, Харківська та Донецька області.

вибух в Херсоні 29 жовтня
Повітряна тривога в Україні 29 жовтня. Фото: alarmukraine

Водночас Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Сумщині.

обстріли Україні 29 жовтня
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 28 жовтня російські війська вдарили по житлових будинках у Херсоні. Внаслідок цього загинуло двоє людей. 

Крім того, у ніч проти 29 жовтня окупанти атакували Київ "шахедами". Після падіння уламків одного з них в житловому будинку у Солом'янському районі почалася пожежа.

Херсон вибух обстріли війна в Україні повітряна тривога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:36 Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

09:33 Центр Києва затягнуло парою — в теплоенерго назвали причину

09:29 Окупанти поранили дітей на Херсонщині — в якому вони стані

09:26 Українці урізали бюджет на продукти — де і на чому економлять

09:19 В Одесі майже за 5 млн грн порахують державні землі

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

09:07 Кривий Ріг в руїнах — росіяни атакували цивільні об'єкти

09:07 Офіцер ЗСУ відреагував на ідею провести Саміт миру в Індії

Оновлено

08:43 У Херсоні пролунали вибухи

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

09:36 Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

09:33 Центр Києва затягнуло парою — в теплоенерго назвали причину

09:29 Окупанти поранили дітей на Херсонщині — в якому вони стані

09:26 Українці урізали бюджет на продукти — де і на чому економлять

09:19 В Одесі майже за 5 млн грн порахують державні землі

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

09:07 Кривий Ріг в руїнах — росіяни атакували цивільні об'єкти

09:07 Офіцер ЗСУ відреагував на ідею провести Саміт миру в Індії

Оновлено

08:43 У Херсоні пролунали вибухи

08:33 У Харкові військовий вкрав зброю — як його покарав суд

08:30 Субсидії на холодний сезон — що зміниться з 1 листопада

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі