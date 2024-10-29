Взрывы в Херсоне 29 октября — воздушная тревога не объявлена

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Херсон.info

Взрывы в Херсоне раздались утром 29 октября. С чем они связаны, пока неизвестно, ведь воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Взрывы в Херсоне 29 октября

Обновлено 08:56. В городе прогремели повторные взрывы. Мониторинговые каналы предупредили жителей Бериславского района Херсонской области об угрозе применения БпЛА в прибрежных территориях.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Сегодня утром в городе раздалось несколько мощных взрывов. В то же время, воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Пока "покраснели" только Сумская, Харьковская и Донецкая области.

Воздушная тревога на Украине 29 октября. Фото: alarmukraine

В то же время, Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донетчине и Сумщине.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 28 октября российские войска ударили по жилым домам в Херсоне. В результате погибли два человека.

Кроме того, в ночь на 29 октября оккупанты атаковали Киев "шахедами". После падения обломков одного из них в жилом доме в Соломенском районе начался пожар.