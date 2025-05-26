Вибухи в Херсоні 26 травня — яка загроза

У Херсоні пролунали сильні вибухи — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот
Вибухи в Херсоні пролунали вдень, 26 травня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи в Херсоні 26 травня
"У Херсоні лунають вибухи", — йдеться у повідомленні.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про ворожі дрони.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що протягом цієї ночі російські окупанти запустили найбільшу кількість ударних безпілотників.
А силам ППО вдалося збити девʼять крилатих ракет та 288 ворожих безпілотників.
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