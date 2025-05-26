Вибухи в Херсоні 26 травня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи в Херсоні пролунали вдень, 26 травня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Херсоні 26 травня

"У Херсоні лунають вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про ворожі дрони.

Дописи Прокудіна. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 26 травня 15:02. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що протягом цієї ночі російські окупанти запустили найбільшу кількість ударних безпілотників.

А силам ППО вдалося збити девʼять крилатих ракет та 288 ворожих безпілотників.