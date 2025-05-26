Взрывы в Херсоне 26 мая — какая угроза

В Херсоне прогремели сильные взрывы — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот
Взрывы в Херсоне прогремели днем, 26 мая. Однако воздушной тревоги там пока не объявлено.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Херсоне 26 мая
"В Херсоне раздаются взрывы", — говорится в сообщении.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал о вражеских дронах.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в течение этой ночи российские оккупанты запустили наибольшее количество ударных беспилотников.
А силам ПВО удалось сбить девять крылатых ракет и 288 вражеских беспилотников.
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