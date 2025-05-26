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В Херсоне прогремели сильные взрывы — что известно

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Дата публикации 26 мая 2025 15:01
Взрывы в Херсоне 26 мая — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Херсоне прогремели днем, 26 мая. Однако воздушной тревоги там пока не объявлено.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Херсоне 26 мая

"В Херсоне раздаются взрывы", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал о вражеских дронах.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 26 травня
Карта воздушных тревог 26 мая 15:02. Фото: alerts.in.ua

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в течение этой ночи российские оккупанты запустили наибольшее количество ударных беспилотников.

А силам ПВО удалось сбить девять крылатых ракет и 288 вражеских беспилотников.

война Херсон взрыв обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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