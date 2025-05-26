Взрывы в Херсоне 26 мая — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Херсоне прогремели днем, 26 мая. Однако воздушной тревоги там пока не объявлено.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Херсоне 26 мая

"В Херсоне раздаются взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал о вражеских дронах.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог 26 мая 15:02. Фото: alerts.in.ua

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в течение этой ночи российские оккупанты запустили наибольшее количество ударных беспилотников.

А силам ПВО удалось сбить девять крылатых ракет и 288 вражеских беспилотников.