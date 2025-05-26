Масований обстріл України — скільки цілей збила ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 26 травня російські загарбники масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 26 травня.

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У ніч на 26 травня (із 20:15 25 травня) російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу противника:

9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків — Саратовська область);

355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

Цієї ночі повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Зокрема, 233 — збито вогневими засобами ураження, 55 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

За даними ПС ЗСУ, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що 26 травня російські війська обстріляли Сумську область, внаслідок чого є поранені.

Також цієї ночі ворог атакував Київ та Київську область — є руйнування.