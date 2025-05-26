Массированный обстрел Украины — сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 26 мая российские захватчики массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в понедельник, 26 мая.

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Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 26 мая (с 20:15 25 мая) российские войска осуществили комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника:

9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков — Саратовская область);

355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым.

Этой ночью воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

В частности, 233 — сбиты огневыми средствами поражения, 55 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

По данным ВС ВСУ, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Напомним, что 26 мая российские войска обстреляли Сумскую область, в результате чего есть раненые.

Также этой ночью враг атаковал Киев и Киевскую область — есть разрушения.