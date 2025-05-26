Росіяни атакували Сумщину, внаслідок чого є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли понад 30 селищ на Сумщині — є загиблі
Протягом доби російські окупанти обстрілювали Сумську область. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік, також є поранені.
Про це інформує Сумська ОВА у понеділок, 26 травня, в Telegram.
Атака РФ на Сумщину — що відомо про наслідки
Внаслідок російських обстрілів території Сумської області протягом доби, на жаль, є загиблі й поранені мирні жителі.
За даними ОВА, у Хотінській громаді внаслідок обстрілу з артилерії загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний — 52-річний чоловік — зазнав поранення.
Водночас у Роменській громаді внаслідок атаки БпЛА одна людина 1983 р.н. отримала поранення.
Зазначається, що протягом доби, з ранку 25 травня до ранку 26 травня 2025 року, російські війська здійснили 80 обстрілів по 33 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.
Майже 10 ударів росіяни завдали КАБами;
- 70 ударів РСЗВ;
- майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.
Також російські війська завдали ударів БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Хотінській громаді пошкоджено житлові будинки;
- у Роменській громаді пошкоджено житловий будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 125 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 41 хвилину.
Зазначимо, що у ніч проти 26 травня російські загарбники знову атакували Київ та область.
Крім того, у ніч проти 26 травня російські окупанти атакували Запорізьку область — є поранені.
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