Росіяни атакували Сумщину, внаслідок чого є загиблі та поранені

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Протягом доби російські окупанти обстрілювали Сумську область. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік, також є поранені.

Про це інформує Сумська ОВА у понеділок, 26 травня, в Telegram.

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Внаслідок російських обстрілів території Сумської області протягом доби, на жаль, є загиблі й поранені мирні жителі.

За даними ОВА, у Хотінській громаді внаслідок обстрілу з артилерії загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний — 52-річний чоловік — зазнав поранення.

Водночас у Роменській громаді внаслідок атаки БпЛА одна людина 1983 р.н. отримала поранення.

Зазначається, що протягом доби, з ранку 25 травня до ранку 26 травня 2025 року, російські війська здійснили 80 обстрілів по 33 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.

Майже 10 ударів росіяни завдали КАБами;

70 ударів РСЗВ;

майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також російські війська завдали ударів БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Хотінській громаді пошкоджено житлові будинки;

у Роменській громаді пошкоджено житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 125 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 41 хвилину.

Скриншот повідомлення Сумської ОВА/Facebook

Зазначимо, що у ніч проти 26 травня російські загарбники знову атакували Київ та область.

Крім того, у ніч проти 26 травня російські окупанти атакували Запорізьку область — є поранені.