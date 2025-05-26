Росіяни обстріляли Запорізьку область, поранено двоє людей

Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: начальник ОВА/Telegram

У ніч проти 26 травня російські окупанти атакували Запорізьку область, внаслідок чого двоє цивільних отримали поранення. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватний будинок.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За даними очільника ОВА, внаслідок атаки російських військ на Запорізьку область поранено двоє мирних жителів.

Зазначається, що після опівночі росіяни ударили по селу Юрківка. Поцілили по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч.

Як поінформував Федоров, внаслідок ворожої атаки дістали поранень 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Постраждалим вже надали необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: начальник ОВА/Telegram

Крім того, за інформацією Федорова, впродовж доби російські окупанти завдали 419 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по Камʼянському, Малим Щербакам, Гуляйполю, Малій Токмачці та Малинівці.

Крім того, 253 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Відтак, 6 обстрілів з РСЗВ накрили Юрківку, Новодарівку та Новоданилівку. 134 артобстріли завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Загалом наразі надійшло 5 повідомлень про пошкодження приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни атакували Одесу, внаслідок чого уламки російського дрона пошкодили чотири житлові будинки та автостоянку.

Крім того, росіяни масовано атакували Україну у ніч проти 25 травня.