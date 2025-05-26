Россияне обстреляли Запорожскую область, ранены два человека

Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: начальник ОВА/Telegram

В ночь на 26 мая российские оккупанты атаковали Запорожскую область, в результате чего двое гражданских получили ранения. Кроме того, в результате вражеского обстрела разрушен частный дом.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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По данным главы ОВА, в результате атаки российских войск на Запорожскую область ранены двое мирных жителей.

Отмечается, что после полуночи россияне ударили по селу Юрковка. Попали по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и машины рядом.

Как сообщил Федоров, в результате вражеской атаки получили ранения 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Пострадавшим уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: начальник ОВА/Telegram

Кроме того, по информации Федорова, в течение суток российские оккупанты нанесли 419 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, войска РФ совершили 26 авиационных ударов по Каменскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Малой Токмачке и Малиновке.

Кроме того, 253 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Следовательно, 6 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Новоданиловку и Новоданиловку. 134 артобстрела нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Всего сейчас поступило 5 сообщений о повреждении частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, что недавно россияне атаковали Одессу, в результате чего обломки российского дрона повредили четыре жилых дома и автостоянку.

Кроме того, россияне массированно атаковали Украину в ночь на 25 мая.