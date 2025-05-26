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Россияне обстреляли более 30 поселков на Сумщине — есть погибшие

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Дата публикации 26 мая 2025 09:42
Россияне атаковали Сумскую область, в результате чего есть погибшие и раненые
Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В течение суток российские оккупанты обстреливали Сумскую область. В результате вражеских атак погиб мужчина, также есть раненые.

Об этом информирует Сумская ОВА в понедельник, 26 мая, в Telegram.

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В результате российских обстрелов территории Сумской области в течение суток, к сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители.

По данным ОВА, в Хотинской громаде в результате обстрела из артиллерии погиб 48-летний местный житель. Еще один гражданский — 52-летний мужчина — получил ранения.

В то же время в Роменской общине в результате атаки БПЛА один человек 1983 г.р. получил ранения.

Отмечается, что в течение суток, с утра 25 мая до утра 26 мая 2025 года, российские войска совершили 80 обстрелов по 33 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА.

Почти 10 ударов россияне нанесли КАБами;

  • 70 ударов РСЗО;
  • почти 20 сбросов ВОГ с БпЛА.

Также российские войска нанесли удары БпЛА и FPV-дронами по территории Сумщины. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Хотинской громаде повреждены жилые дома;
  • в Роменской громаде поврежден жилой дом.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 125 человек.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 14 часов 41 минуту.

Атака на Сумську область
Скриншот сообщения Сумской ОВА/Facebook

Отметим, что в ночь на 26 мая российские захватчики снова атаковали Киев и область.

Кроме того, в ночь на 26 мая российские оккупанты атаковали Запорожскую область — есть раненые.

Сумы обстрелы война в Украине атака погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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