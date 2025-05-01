Вибухи в Херсоні зранку, 1 травня — яка загроза

У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи в Херсоні пролунали у четвер, 1 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Херсоні 1 травня
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв про пуск окупантами керованої авіаційної бомби.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 1 травня атакували Україну дронами та ракетами "Іскандер-М".
Внаслідок обстрілу постраждала Одеса. Загарбники вбили двох людей та поранили ще 15.
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