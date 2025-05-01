Взрывы в Херсоне утром, 1 мая — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Херсоне прогремели в четверг, 1 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Херсоне 1 мая

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о пуске оккупантами управляемой авиационной бомбы.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:15 1 мая 2025 года. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 мая атаковали Украину дронами и ракетами "Искандер-М".

В результате обстрела пострадала Одесса. Захватчики убили двух человек и ранили еще 15.