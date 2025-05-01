Взрывы в Херсоне утром, 1 мая — какая угроза

В Херсоне прогремели мощные взрывы — что известно
1 мая 2025 11:18
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот
Взрывы в Херсоне прогремели в четверг, 1 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Херсоне 1 мая
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о пуске оккупантами управляемой авиационной бомбы.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 мая атаковали Украину дронами и ракетами "Искандер-М".
В результате обстрела пострадала Одесса. Захватчики убили двух человек и ранили еще 15.
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