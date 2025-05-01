Обстріл України 1 травня — скільки дронів та ракет вдалося збити силам ППО

Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 1 травня атакували Україну безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

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Нічна атака окупантів

Загарбники атакували Україна пʼятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, 170 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Повітряний напад РФ відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих БпЛА у ніч на 1 травня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 травня російські окупанти атакували Одесу. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 15 — поранені.

Крім того, загарбники обстріляли Сумську область ударними безпілотниками. Через атаку сталася пожежа.