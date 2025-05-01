Обстріл України 1 травня — скільки дронів та ракет вдалося збити силам ППО

РФ атакувала Україну дронами та ракетами — скільки вдалося збити
Російські окупанти у ніч проти 1 травня атакували Україну безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Нічна атака окупантів
Загарбники атакували Україна пʼятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, 170 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів.
Повітряний напад РФ відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 травня російські окупанти атакували Одесу. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 15 — поранені.
Крім того, загарбники обстріляли Сумську область ударними безпілотниками. Через атаку сталася пожежа.
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