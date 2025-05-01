Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow РФ атакувала Україну дронами та ракетами — скільки вдалося збити arrow

РФ атакувала Україну дронами та ракетами — скільки вдалося збити

1 травня 2025 09:22
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл України 1 травня — скільки дронів та ракет вдалося збити силам ППО
Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 1 травня атакували Україну безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Нічна атака окупантів

Загарбники атакували Україна пʼятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, 170 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Повітряний напад РФ відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака окупантів на Україну 1 травня
Кількість збитих БпЛА у ніч на 1 травня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 травня російські окупанти атакували Одесу. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 15 — поранені.

Крім того, загарбники обстріляли Сумську область ударними безпілотниками. Через атаку сталася пожежа.

безпілотники Україна обстріли окупанти ракети Повітряні Сили ЗСУ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама