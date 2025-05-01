Обстрел Украины 1 мая — сколько дронов и ракет удалось сбить силам ПВО

Силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 1 мая атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В результате атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

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Захватчики атаковали Украину пятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, 170 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами других типов.

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых БпЛА в ночь на 1 мая. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 74 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 68 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 1 мая российские оккупанты атаковали Одессу. В результате обстрела погибли два человека, еще 15 — ранены.

Кроме того, захватчики обстреляли Сумскую область ударными беспилотниками. Из-за атаки произошел пожар.