Вибухи у Херсоні 8 лютого — чим вдарили росіяни

Дим від вибуху. Фото: Pixabay

Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 8 лютого. В області та місті повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Херсоні

Жителі Херсона і області чули звуки вибухів близько 15:17. Сигналу повітряної тривоги у місті не було.

У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня для кількох областей.

"Черкаська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська області — ракетна небезпека", — йшлося у повідомленні військових.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Раніше вибухи у Херсоні лунали по обіді 8 лютого, тоді також повітряну тривогу не оголошували.

А у Сумах 8 лютого російський безпілотник атакував приватний сектор, спричинивши масштабну пожежу.