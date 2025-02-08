Вибухи у Херсоні 8 лютого — чим вдарили росіяни

У Херсоні пролунали потужні вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 8 лютого. В області та місті повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Херсоні
Жителі Херсона і області чули звуки вибухів близько 15:17. Сигналу повітряної тривоги у місті не було.
У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня для кількох областей.
"Черкаська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська області — ракетна небезпека", — йшлося у повідомленні військових.
Раніше вибухи у Херсоні лунали по обіді 8 лютого, тоді також повітряну тривогу не оголошували.
А у Сумах 8 лютого російський безпілотник атакував приватний сектор, спричинивши масштабну пожежу.
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