Взрывы в Херсоне 8 февраля — чем ударили россияне

В Херсоне прогремели мощные взрывы
Взрывы в Херсоне прогремели сейчас 8 февраля. В области и городе воздушную тревогу не объявляли.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Херсоне
Жители Херсона и области слышали звуки взрывов около 15:17. Сигнала воздушной тревоги в городе не было.
В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга для нескольких областей.
"Черкасская, Кировоградская, Херсонская, Николаевская области - ракетная опасность", — говорилось в сообщении военных.
Ранее взрывы в Херсоне раздавались после обеда 8 февраля, тогда также воздушную тревогу не объявляли.
А в Сумах 8 февраля российский беспилотник атаковал частный сектор, вызвав масштабный пожар.
Читайте Новини.LIVE!