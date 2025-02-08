Взрывы в Херсоне 8 февраля — чем ударили россияне

Дым от взрыва. Фото: Pixabay

Взрывы в Херсоне прогремели сейчас 8 февраля. В области и городе воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне

Жители Херсона и области слышали звуки взрывов около 15:17. Сигнала воздушной тревоги в городе не было.

В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга для нескольких областей.

"Черкасская, Кировоградская, Херсонская, Николаевская области - ракетная опасность", — говорилось в сообщении военных.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее взрывы в Херсоне раздавались после обеда 8 февраля, тогда также воздушную тревогу не объявляли.

А в Сумах 8 февраля российский беспилотник атаковал частный сектор, вызвав масштабный пожар.