Вибухи в Херсоні 8 лютого — що відомо

У Херсоні пролунали сильні вибухи
У Херсоні 8 лютого пролунали потужні вибухи. У регіоні не оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Вибухи в Херсоні 8 лютого
У Херсоні близько 10:14 пролунали вибухи. Тим часом на Херсонщині станом на 10:15 не оголошували повітряну тривогу. Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд:
Натомість у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації.
Тим часом очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попередив про виявлений ворожий FPV-дрон у районі порту.
Нагадаємо, Росія атакувала житлові квартали Херсону. У місті є серйозні пошкодження та постраждалі.
Крім того, у Сумах дрон-камікадзе атакував житловий будинок.
Читайте Новини.LIVE!