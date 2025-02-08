Вибухи в Херсоні 8 лютого — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: ДСНС України

У Херсоні 8 лютого пролунали потужні вибухи. У регіоні не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Херсоні 8 лютого

У Херсоні близько 10:14 пролунали вибухи. Тим часом на Херсонщині станом на 10:15 не оголошували повітряну тривогу. Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог в Україні 8 лютого 10:15. Фото: скриншот

Натомість у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Тим часом очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попередив про виявлений ворожий FPV-дрон у районі порту.

Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія атакувала житлові квартали Херсону. У місті є серйозні пошкодження та постраждалі.

Крім того, у Сумах дрон-камікадзе атакував житловий будинок.