Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Херсоні пролунали сильні вибухи arrow

У Херсоні пролунали сильні вибухи

8 лютого 2025 10:18
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи в Херсоні 8 лютого — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Херсоні 8 лютого пролунали потужні вибухи. У регіоні не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили місцеві ЗМІ. 

Читайте також:

Вибухи в Херсоні 8 лютого

У Херсоні близько 10:14 пролунали вибухи. Тим часом на Херсонщині станом на 10:15 не оголошували повітряну тривогу. Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд:

null
Карта повітряних тривог в Україні 8 лютого 10:15. Фото: скриншот

Натомість у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації.

null
Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Тим часом очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попередив про виявлений ворожий FPV-дрон у районі порту. 

null
Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія атакувала житлові квартали Херсону. У місті є серйозні пошкодження та постраждалі. 

Крім того, у Сумах дрон-камікадзе атакував житловий будинок. 

Херсон вибух FPV-дрони Херсонська ОВА
Реклама
Реклама
Реклама