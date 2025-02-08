Взрывы в Херсоне 8 февраля — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В Херсоне 8 февраля прогремели мощные взрывы. В регионе не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Взрывы в Херсоне 8 февраля

В Херсоне около 10:14 прогремели взрывы. Между тем на Херсонщине по состоянию на 10:15 не объявляли воздушную тревогу. На данный момент карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог в Украине 8 февраля 10:15. Фото: скриншот

Зато в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Тем временем глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин предупредил об обнаруженном вражеском FPV-дроне в районе порта.

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, Россия атаковала жилые кварталы Херсона. В городе есть серьезные повреждения и пострадавшие.

Кроме того, в Сумах дрон-камикадзе атаковал жилой дом.