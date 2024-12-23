Вибухи у Херсоні 23 грудня — чим атакували росіяни

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Українська правда

Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 23 грудня. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Херсоні

Вибухи у Херсоні пролунали близько 16:03. При цьому сигналу повітряної тривоги чутно не було.

Карта повітряних тривог станом на 15:39 23 грудня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Також ми повідомляли, що по обіді 23 грудня вибухи пролунали у Києві. Російські війська запускали дрони.

Нагадаємо, вночі 23 грудня росіяни випустили по Україні 72 дрони. Повітряні сили знищили 47 з них, ще 25 — локаційно втрачені.