Вибухи у Херсоні 23 грудня — чим атакували росіяни

У Херсоні пролунали потужні вибухи
23 декабря 2024 16:07
Термінова новина
Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 23 грудня. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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Вибухи у Херсоні
Вибухи у Херсоні пролунали близько 16:03. При цьому сигналу повітряної тривоги чутно не було.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йшлося у повідомленні.
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