Вибухи у Херсоні 28 жовтня — повітряна тривога в регіоні не оголошена

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи в Херсоні пролунали вдень 28 жовтня. Водночас повітряна тривога в регіоні неоголошена.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Херсоні 28 жовтня

Вдень, 28 жовтня, у Херсоні пролунало кілька потужних вибухів. Однак повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Натомість Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису Повітряних сил

Крім того, моніторингові канали повідомили, що відмічено рейс військово-транспортної авіації АН-72 в Курськ.

"Ймовірно, було доставлено партію БпЛА типу Shahed", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена лише у Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alarmukraine

Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські війська випустили по Україні близько 100 "шахедів" та дронів невстановленого типу. Сили ППО збили 66 БпЛА, ще 24 були локаційно втрачені.

Зокрема, цієї ночі вибухи лунали у Київській та Харківській областях.