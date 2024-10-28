Атака дронів на Україну 28 жовтня — скільки дронів збила ППО

Мобільна вогнева група. Фото: Zelenskiy/Official

Військові російської армії в ніч проти понеділка, 28 жовтня, здійснили чергову масовану атаку на Україну. Для цього вони застосували сотню "шахедів" та безпілотників невстановленого типу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

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Дані ПС. Фото: скриншот

Атака на Україну 25 жовтня

З вечора 27 жовтня до ранку 28 жовтня окупанти влаштували чергову масовану атаку на Україну. Для цього російські військові застосували 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, які запускали з російських міст Орел та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

Також 24 російські безпілотники локаційно втрачено, чотири полетіли у напрямку Росії та Білорусі.

Зафіксовано декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Допис ПС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області вранці 28 жовтня було чутно вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про рух "шахедів" у напрямку Київської області.

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