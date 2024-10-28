Атака дронов на Украину 28 октября — сколько дронов сбила ПВО

Мобильная огневая группа. Фото: Zelenskiy/Official

Военные российской армии в ночь на понедельник, 28 октября, совершили очередную массированную атаку на Украину. Для этого они использовали сотню "шахедов" и беспилотников неустановленного типа.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Данные ПС. Фото: скриншот

Атака на Украину 25 октября

С вечера 27 октября до утра 28 октября оккупанты устроили очередную массированную атаку на Украину. Для этого российские военные применили 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа по направлениям Курск, которые запускали из российских городов Орел и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 66 вражеских БпЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Также 24 российских беспилотника локационно потеряны, четыре полетели в направлении России и Беларуси.

Зафиксировано несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области утром 28 октября были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении "шахедов" в направлении Киевской области.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 декабря Китай вводит новые ограничения на экспорт дронов в РФ — продажа беспилотников будет разрешена только с лицензией правительства.