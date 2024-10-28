Взрывы в Херсоне 28 октября — воздушная тревога в регионе не объявлена

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Херсоне раздались днем 28 октября. В то же время воздушная тревога в регионе необъявлена.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне 28 октября

Днем, 28 октября, в Херсоне раздалось несколько мощных взрывов. Однако воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Вместо этого Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Кроме того, мониторинговые каналы сообщили, что отмечен рейс военно-транспортной авиации АН-72 в Курск.

"Вероятно, была доставлена партия БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения мониторингового канала

В настоящее время воздушная тревога объявлена только в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alarmukraine

Напомним, ночью 28 октября российские войска выпустили по Украине около 100 "шахедов" и дронов неустановленного типа. Силы ПВО сбили 66 БпЛА, еще 24 были локационно утрачены.

В частности, в эту ночь взрывы раздавались в Киевской и Харьковской областях.