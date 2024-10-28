Взрывы в Херсоне 28 октября — воздушная тревога в регионе не объявлена

В Херсоне прогремели мощные взрывы
Взрывы в Херсоне раздались днем 28 октября. В то же время воздушная тревога в регионе необъявлена.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Херсоне 28 октября
Днем, 28 октября, в Херсоне раздалось несколько мощных взрывов. Однако воздушную тревогу в регионе не объявляли.
Вместо этого Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщили, что отмечен рейс военно-транспортной авиации АН-72 в Курск.
"Вероятно, была доставлена партия БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога объявлена только в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
Напомним, ночью 28 октября российские войска выпустили по Украине около 100 "шахедов" и дронов неустановленного типа. Силы ПВО сбили 66 БпЛА, еще 24 были локационно утрачены.
В частности, в эту ночь взрывы раздавались в Киевской и Харьковской областях.
Читайте Новини.LIVE!