Вибухи у Херсоні вдень 25 листопада — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибухи у Херсоні пролунали вдень, 25 листопада. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Інформація про вибухи в місті з'явилася близько 13:28.

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада російські окупанти здійснили атаку на Україну, використовуючи ударні дрони типу Shahed та інші невстановлених типів.

Також внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси 25 листопада було зруйновано або пошкоджено понад 1200 кв. м житлових та цивільних будівель.