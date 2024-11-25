Взрывы в Херсоне днем 25 ноября — что известно

В Херсоне раздались громкие взрывы
Взрывы в Херсоне раздались днем, 25 ноября. Однако воздушной тревоги там сейчас не объявлено.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Херсоне
Информация о взрывах в городе появилась около 13:28.
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 25 ноября российские оккупанты совершили атаку на Украину, используя ударные дроны типа Shahed и другие неустановленных типов.
Также в результате российского ракетного обстрела Одессы 25 ноября было разрушено или повреждено более 1200 кв. м жилых и гражданских зданий.
Читайте Новини.LIVE!