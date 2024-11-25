Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Херсоне раздались громкие взрывы arrow

В Херсоне раздались громкие взрывы

25 ноября 2024 13:33
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Херсоне днем 25 ноября — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Херсоне раздались днем, 25 ноября. Однако воздушной тревоги там сейчас не объявлено.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Херсоне

Информация о взрывах в городе появилась около 13:28.

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

null
Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог Украины
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 25 ноября российские оккупанты совершили атаку на Украину, используя ударные дроны типа Shahed и другие неустановленных типов.

Также в результате российского ракетного обстрела Одессы 25 ноября было разрушено или повреждено более 1200 кв. м жилых и гражданских зданий.

война Херсон взрыв обстрелы воздушная тревога

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:56 Кто имеет право на льготы в общественном транспорте — список

Новость с фото

13:51 Сколько стоят участки под застройку возле Киева — цены за сотку

13:46 В УАФ наказали за взятку — сколько взял подчиненный Шевченко

13:33 В Херсоне раздались громкие взрывы

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

13:24 Нардеп привел пример правильной подготовки мобилизованных

13:21 Не подготовила детей к школе — на Одесчине муж убил жену

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

13:04 В ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты россиян

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

13:56 Кто имеет право на льготы в общественном транспорте — список

Новость с фото

13:51 Сколько стоят участки под застройку возле Киева — цены за сотку

13:46 В УАФ наказали за взятку — сколько взял подчиненный Шевченко

13:33 В Херсоне раздались громкие взрывы

13:24 Нардеп привел пример правильной подготовки мобилизованных

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

13:21 Не подготовила детей к школе — на Одесчине муж убил жену

13:04 В ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты россиян

12:48 Выборы президента в Румынии — кто лидирует

12:47 Украинские дроны ударили по нефтебазе в Калуге — СМИ

12:44 Удар по центру — как одесситы пережили сегодняшнюю атаку РФ

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2024
Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК