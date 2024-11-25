Взрывы в Херсоне днем 25 ноября — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Херсоне раздались днем, 25 ноября. Однако воздушной тревоги там сейчас не объявлено.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Информация о взрывах в городе появилась около 13:28.

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 25 ноября российские оккупанты совершили атаку на Украину, используя ударные дроны типа Shahed и другие неустановленных типов.

Также в результате российского ракетного обстрела Одессы 25 ноября было разрушено или повреждено более 1200 кв. м жилых и гражданских зданий.