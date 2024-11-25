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Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

25 листопада 2024 12:23
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл України 25 листопада — скільки безпілотників збили сили ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч на 25 листопада атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 145 ворожих безпілотників.

До відбиття російського нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Робота сил ППО України 25 листопада
Кількість збитих російських БпЛА 25 листопада. Фото: t.me/kpszsu

Протиповітряною обороною станом на 11:00 збито 71 безпілотник окупантів у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Ще 71 безпілотник локаційно втрачено, ймовірно, через протидію РЕБ. А ще один — полетів у бік Білорусі.

"Протягом дня (минулої доби) 24 листопада 2024 року з 10.00 по 17.30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Оскільки противник постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки "шахедів" здійснювались лише у нічний час — в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БпЛА і протягом дня", — додали у Повітряних силах ЗСУ.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники 25 листопада атакували декілька міст України. Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли.

Відомо, що у Харкові ворожий приліт стався поблизу будівлі однієї з районних адміністрацій міста.

війна безпілотники Україна обстріли окупанти ППО

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