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Ночная атака оккупантов — сколько беспилотников сбили силы ПВО

25 ноября 2024 12:23
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Украины 25 ноября — сколько беспилотников сбили силы ПВО
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в ночь на 25 ноября атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники типа Shahed и дроны неустановленного типа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских беспилотников.

К отражению российского нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Работа сил ПВО Украины 25 ноября
Количество сбитых российских БпЛА 25 ноября. Фото: t.me/kpszsu

Противовоздушной обороной по состоянию на 11:00 сбит 71 беспилотник оккупантов в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Еще 71 беспилотник локально потерян, вероятно, из-за противодействия РЭБ. А еще один — улетел в сторону Беларуси.

"В течение дня (за прошедшие сутки) 24 ноября 2024 года с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками различных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Поскольку противник постоянно меняет тактику применения ударных беспилотников, формат подачи информации о результатах боевой работы ПВО может меняться. Ведь раньше атаки "шахедов" осуществлялись только в ночное время — в темное время суток. Сейчас противник применяет ударные БпЛА и в течение дня", — добавили в Воздушных силах ВСУ.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, захватчики 25 ноября атаковали несколько городов Украины. Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы.

Известно, что в Харькове вражеский прилет произошел у здания одной из районных администраций города.

война беспилотники Украина обстрелы оккупанты ПВО

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