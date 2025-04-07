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У Херсоні під час обстрілу вагітна жінка прикрила сина собою

7 квітня 2025 10:44
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Херсоні обстрілом поранило вагітну жінку та її дитину
Російський снаряд влучив прямо в будинок жінки. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російська армія знову завдала удару по Херсону. Васлідок чергового обстрілу під завалами опинилася 31-річна жінка, яка на шостому місяці вагітності, та її дворічний син.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА

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Під час удару жінка прикрила сина власним тілом, чим фактично врятувала йому життя. Снаряд влучив у житловий будинок. На місці одразу почалися рятувальні роботи. Обох постраждалих вдалося витягти з-під уламків та доправити до лікарні.

За даними медиків, у хлопчика діагностували вибухову травму та контузію. У матері — черепно-мозкова травма та ушкодження, які характерні для дії від вибухової хвилі. Зараз вони обоє під наглядом лікарів і отримують всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області від обстрілу постраждало двоє жінок. 

Також росіяни атакували з артилерії Херсон, внаслідок чого загинула людина та ще один отримав поранення. 

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