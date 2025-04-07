У Херсоні обстрілом поранило вагітну жінку та її дитину

У Херсоні під час обстрілу вагітна жінка прикрила сина собою
Російська армія знову завдала удару по Херсону. Васлідок чергового обстрілу під завалами опинилася 31-річна жінка, яка на шостому місяці вагітності, та її дворічний син.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Росія цілеспрямовано атакувала житловий будинок
Під час удару жінка прикрила сина власним тілом, чим фактично врятувала йому життя. Снаряд влучив у житловий будинок. На місці одразу почалися рятувальні роботи. Обох постраждалих вдалося витягти з-під уламків та доправити до лікарні.
За даними медиків, у хлопчика діагностували вибухову травму та контузію. У матері — черепно-мозкова травма та ушкодження, які характерні для дії від вибухової хвилі. Зараз вони обоє під наглядом лікарів і отримують всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області від обстрілу постраждало двоє жінок.
Також росіяни атакували з артилерії Херсон, внаслідок чого загинула людина та ще один отримав поранення.
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