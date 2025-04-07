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В Херсоне во время обстрела беременная прикрыла сына собой

7 апреля 2025 10:44
Анастасия Постоенко - Редактор
В Херсоне обстрелом ранило беременную женщину и ее ребенка
Российский снаряд попал прямо в дом женщины. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Российская армия снова нанесла удар по Херсону. В результате очередного обстрела под завалами оказалась 31-летняя женщина, которая на шестом месяце беременности, и ее двухлетний сын.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

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Во время удара женщина прикрыла сына собственным телом, чем фактически спасла ему жизнь. Снаряд попал в жилой дом. На месте сразу начались спасательные работы. Обоих пострадавших удалось извлечь из-под обломков и доставить в больницу.

По данным медиков, у мальчика диагностировали взрывную травму и контузию. У матери — черепно-мозговая травма и повреждения, характерные для воздействия от взрывной волны. Сейчас они оба под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, недавно в Херсонской области от обстрела пострадали две женщины.

Также россияне атаковали из артиллерии Херсон, в результате чего погиб человек и еще один получил ранения.

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