У ГУР відповіли, чи потрібна загальна мобілізація в Україні

Командир розвідгрупи ГУР з позивним "Саба". Фото: скриншот з відео

Командир розвідгрупи Головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Саба" відповів, чи потрібна загальна мобілізація. Він також розповів, чи можуть чоловіки бути корисними в тилу.

Про це "Саба" розповів у випуску проєкту "Станція Краматорськ".

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Загальна мобілізація в Україні та користь чоловіків у тилу

"Як чоловік може стояти осторонь цієї проблеми, яка в нашій країні по факту з 2014 року?" — запитав "Саба".

Ведуча проєкту зазначила, що наразі в Україні тривають дискусії, що деякі категорії чоловіків можуть бути кориснішими в тилу, ніж на фронті без підготовки. У командира розвідгрупи ГУР запитали його ставлення до цього.

"Я громадянин України і для мене є закон України — Конституція. Я рахую, що, знаєте ви так сказали "брати в руки зброю людям, які не підготовлені", я не чув такого, щоб в нас воювали не підготовлені люди. Кожен, хто приходить, він потрапляє у військовий центр, їх навчають. Готовий чи не готовий, скажіть, а хто готовий вмирати?" — наголосив він.

За його словами, якщо людина приносить таку користь суспільству, то напевно, законодавчі норми підтверджують цей факт, а якщо підтверджують протилежний факт, що людина потрібна в даній ситуації на фронті, то, ймовірно, так і правильно.

"Є людина, яка там шукає спосіб якось "відкосити", вона рахує що вона приносить користі більші. Зачекайте, а чому людина може вирішувати, якщо вона так вирішує, то хай би вона так до початку повномасштабного вторгнення йшла на якихось громадських засадах займалась суспільно-корисною діяльністю, продвигала б свої ідеї, думки, а тут почалася війна, а тут хтось рішив, що він не готовий йти захищати свою святу землю тоді питання, що він готовий робити для суспільства та чому він не виїхав до початку повномасштабного вторгнення", — наголосив командир розвідгрупи ГУР.

Він додав, що шукати причину чому ні, то можна завжди собі знайти причину виправдання, чому ти не можеш чогось робити.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" та заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін прокоментував слова Володимира Зеленського про кількість мобілізованих до лав ЗСУ, яких може бути менше за 500 тисяч. За його словами, мобілізація — питання обов'язкове, вона відбуватиметься постійно, доки триватиме війна.

Також ми писали, що в Україні триває повномасштабна війна, воєнний стан і загальна мобілізація. Через це усіх, кому від 18 до 60 років, можуть призвати на службу, але в деяких, все ж таки, буде відстрочка від мобілізації.