В ГУР ответили, нужна ли общая мобилизация в Украине

Командир разведгруппы ГУР с позывным "Саба". Фото: скриншот с видео

Командир разведгруппы Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Саба" ответил, нужна ли общая мобилизация. Он также рассказал, могут ли мужчины быть полезными в тылу.

Об этом "Саба" рассказал в выпуске проекта "Станция Краматорск".

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Общая мобилизация в Украине и польза мужчин в тылу

"Как мужчина может стоять в стороне от этой проблемы, которая в нашей стране по факту с 2014 года?" — спросил "Саба".

Ведущая проекта отметила, что в Украине продолжаются дискуссии, что некоторые категории мужчин могут быть более полезными в тылу, чем на фронте без подготовки. У командира разведгруппы ГУР спросили его отношение к этому.

"Я гражданин Украины и для меня есть закон Украины — Конституция. Я считаю, что, знаете ли вы так сказали "брать в руки оружие людям, которые не подготовлены", я не слышал такого, чтобы у нас воевали не подготовленные люди. Каждый, кто приходит, он попадает в военный центр, их учат. Готов или не готов, скажите, а кто готов умирать? — подчеркнул он.

По его словам, если человек приносит такую пользу обществу, то, наверное, законодательные нормы подтверждают этот факт, а если подтверждают противоположный факт, что человек нужен в данной ситуации на фронте, то, вероятно, так и правильно.

"Есть человек, который там ищет способ как-то "откосить", он считает, что он приносит пользы больше. Подождите, а почему человек может решать, если он так решает, то пусть бы он так до начала полномасштабного вторжения шел на каких-то общественных началах занимался общественно-полезной деятельностью, продвигал бы свои идеи, мысли, а тут началась война, а тут кто-то решил, что он не готов идти защищать свою святую землю тогда вопрос, что он готов делать для общества и почему он не выехал до начала полномасштабного вторжения", — подчеркнул командир разведгруппы ГУР.

Он добавил, что искать причину почему нет, можно всегда себе найти причину оправдания, почему ты не можешь чего-то делать.

Напомним, экс-командир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал слова Владимира Зеленского о количестве мобилизованных в ряды ВСУ, которых может быть меньше 500 тысяч. По его словам, мобилизация — вопрос обязательный, она будет происходить постоянно, пока будет продолжаться война.

Также мы писали, что в Украине продолжается полномасштабная война, военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому всех, кому от 18 до 60 лет, могут призвать на службу, но у некоторых, все же, будет отсрочка от мобилизации.